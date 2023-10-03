  • 29°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多家台灣企業被指協助華為興建芯片工廠

國情動向 10:08 2023/10/03

分享：

分享：

彭博社報道，多家台灣科技公司正參與華為在深圳的芯片工廠建造，並提供了大力協助。正值台灣大選前夕，事件可能引發台灣本土的不滿情緒。

報道點名多家台灣科技公司，包括L&K Engineering (台灣) 中國子公司、Topco Scientific（台灣）中國子公司、西嘉亨泰化學科技（台灣）等，這些公司取符贏得為兩家中國芯片製造商—深圳鵬盛科技、鵬芯微集成電路的建造化學品供應系統的合同，後者去年被美國列入黑名單，也是華為的芯片供應商。

有貿易律師指，尚不清楚台灣公司的潛在參與是否違反美國的製裁，部分原因是美國的限制措施旨在限制向華為出口美國技術，而不是阻止所有業務。如果沒有更詳細信息，不確切了解供應商正在使用哪些技術和設備，就很難確定其違規。負責出口管制的台灣經濟部表示，將調查上述幾家台灣公司與華為的關係。

報道指，在北京經常以軍事行動威脅台灣之際，台灣最重要產業的成員可能會幫助美國制裁的華為開發半導體，以有效打破美國的封鎖，這是不尋常的。台南成功大學電氣工程教授李榮賢指，這些在台灣公司幫助下建造的工廠生產的芯片，最終可以用於針對台灣的導彈，台當局應認真對待該問題。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

黃金周｜傳中國人遊日熱情不減 環時批日媒炒作

下一篇文章

普京向習近平致國慶賀電 稱中俄合作卓有成效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款