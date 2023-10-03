多家台灣企業被指協助華為興建芯片工廠

彭博社報道，多家台灣科技公司正參與華為在深圳的芯片工廠建造，並提供了大力協助。正值台灣大選前夕，事件可能引發台灣本土的不滿情緒。

報道點名多家台灣科技公司，包括L&K Engineering (台灣) 中國子公司、Topco Scientific（台灣）中國子公司、西嘉亨泰化學科技（台灣）等，這些公司取符贏得為兩家中國芯片製造商—深圳鵬盛科技、鵬芯微集成電路的建造化學品供應系統的合同，後者去年被美國列入黑名單，也是華為的芯片供應商。

有貿易律師指，尚不清楚台灣公司的潛在參與是否違反美國的製裁，部分原因是美國的限制措施旨在限制向華為出口美國技術，而不是阻止所有業務。如果沒有更詳細信息，不確切了解供應商正在使用哪些技術和設備，就很難確定其違規。負責出口管制的台灣經濟部表示，將調查上述幾家台灣公司與華為的關係。

報道指，在北京經常以軍事行動威脅台灣之際，台灣最重要產業的成員可能會幫助美國制裁的華為開發半導體，以有效打破美國的封鎖，這是不尋常的。台南成功大學電氣工程教授李榮賢指，這些在台灣公司幫助下建造的工廠生產的芯片，最終可以用於針對台灣的導彈，台當局應認真對待該問題。

責任編輯：陳建錫