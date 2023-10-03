黃金周｜傳中國人遊日熱情高漲 環時批日媒炒作

福島核污水問題在中國民間激起反日情緒，但黃金周從中國飛往日本的航班，據說仍座無虛席。官媒《環球時報》今大篇幅批評日媒炒作消息、虛假宣傳，目的是製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核污染水排海」等誤導性論調，又宣稱日本一些媒體過去沒少做這樣的事，是實踐了良知媒體的倫理責任。

《環時》文章指，日本富士電視台、《每日新聞》等多家媒體在中國黃金周前就開始密集炒作所謂「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並將之與中國人對日本核污染水排海的態度強行掛鉤，試圖模糊概念，忽略了其中包含大量商務往來和留學人員。

多家日媒集中火力開啟這場「旅遊輿論戰」還有一個攻心為上的賣點，那就是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，即中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核污染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。但事實上，日本並沒有像日媒說得那麼「大受歡迎」，國內的赴日團隊遊更是幾乎沒人報。

文章又批評日媒「借力打力」，將中日本來有望有所恢復的旅遊、日益升溫的留學和商務等民間往來用來使本國核污水排海正當化，不僅牽強，也很危險。在此當口，日媒明智的做法應是實踐良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正自己在這個問題上的做法，而不應該是助紂為虐。

責任編輯：陳建錫