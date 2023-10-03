黃金周｜淄博燒烤「退燒」 網紅效應難解先天不足？

山東淄博燒烤在五一假期間於全國引發熱潮，創下旅遊訂單飆升2000%的奇跡，但這鼓熱潮在中秋國慶黃金周並得到延續，而隨著網紅效應的消退，淄博旅遊成本高、商品單一，以及城市接待能力不足等缺點也開始受到正視。淄博市商務局的回應是，將打造消費新場景、推動燒烤與其他菜式融合，流量共享。

內媒記者上月底走訪淄博，發現五一前後遊客火爆場面已難尋覓，在當地人印象中，「退燒」是從今年8月開始，到9月份淄博已基本打回原形，像張店區、高新區、臨淄區等區，到晚上10時許街上人流、車流已相東稀少，主城區逐漸沒了霓虹閃爍，而路邊的燒烤攤也是悉數收攤，連帶網約車的生意也直線減少。

淄博燒烤熱潮不再，內媒分析了主要原因，燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說在國內每個城市都能找到，許多遊客去淄博是為追求新奇，當好奇被滿足後，遊客便發現成本不成正比，例如車費、住宅及往返時間等。當地接待遊客能力不足的問題也陸續曝露，甚至有發生過酒店不夠，遊客被迫在火車站過夜。

網紅效應如何延續？

作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可謂是網紅效應的基本規律。但也引伸出一個待解的命題—如何為流量經濟謀劃更多出路？

有人就建議，淄博盡量透過「材料淄博化」打造當地特色，例如出售淄博產的啤酒、飲料，並利用淄博燒烤品牌延長和擴展產業鏈，註冊系列商標。亦有認為應在基本問題上下功夫，例如簡單來說就是解決接待能力、食物質素、城市管理等各方面的不足，這些方面如無改進，始終還只能吃流量的老本。

淄博市商務局向媒體答覆稱，下一步當局將繼續履行好牽頭職責，確保提振消費工作常態化運行，並借勢流量紅利進一步提振消費，工作包括倡導經營業戶加強自律、推動「淄博燒烤」集體商標註冊、打造消費新場景，開展直播帶貨等提高影響力，並推動燒烤與經典魯菜結合，突出本地特色。

責任編輯：陳建錫