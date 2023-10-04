歐盟對中國電動車展開反補貼調查 商務部批主觀臆斷

歐盟委員會周三（4日）發布公告，決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。中國商務部批評歐方發起此次調查僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。

商務部指，歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害中方權利。中方在不久前舉行的第十次中歐經貿高層對話中曾明確表示，歐方擬採取的調查措施是以「公平貿易」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並對中歐經貿關係產生負面影響。

中方敦促歐方從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境。中方將密切關注歐方後續調查程序，堅定維護中國企業的合法權益。

歐盟對中國電動車展開反補貼調查 一文看懂中方回應

歐盟反補貼調查 | 專家：中國製造業要做好打硬仗準備

責任編輯：易燕丹

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