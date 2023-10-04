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杭州亞運票務收入突破6億 熱門賽事逾九成上座

經濟脈搏 17:14 2023/10/04

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杭州亞運進入「收官」階段，市政府公布，亞運票務收入突破6億元（人民幣，下同）。然而根據3年前的官方統計，亞運籌辦開支當時就接近2300億元。

杭州國際賽事之城建設與集中簽約新聞發布會今日（4日）舉行，市長姚高員在會上表示，杭州亞運會在國慶黃金周期間舉辦，成為了運動迷、來杭遊客必打卡的觀賽休閒活動。目前為止，官方票務銷售網站累計訪問量已超10億次，註冊用戶近300萬，票務收入突破6億元，熱門場次上座率都超過90%。

會上另公布，按照初步目標，到2025年杭州要成功舉辦3項國際單項體育組織的頂級賽事，每年舉辦國際及國內高級賽事10項以上，杭州城市知名品牌賽事6項以上。到2035年，杭州要建立與世界一流城市相符的賽事體系，爭取再舉（申）辦一次高階的綜合性國際運動賽事和3到5個世錦賽、世界盃等頂級賽事。

浙江及杭州政府尚未公布籌辦今屆亞運的總開支，而根據官方在2020年時的一項統計，當地對亞運場館、亞運村，以及各項相關基建項目的投資約2248億元。當時官方宣稱，相關投資將對地方經濟的拉動作用產生乘數效應，省統計局測算估計，亞運對當地GDP的拉動量有望達到4141億元。

責任編輯：陳建錫

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