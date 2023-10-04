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中美角力｜分也難合也難 中美關係還看「習拜會」

國情動向 18:43 2023/10/04

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近期中美關係新聞頗零碎，但重點只有一個︰11月習拜會能否成事？美國傳媒再次報道，中共中央政治局委員、中央外事辦公室主任王毅本月內料會訪美。中美政府近日可謂都相當積極為習拜會創造條件，但中美分又難、合又難，兩國元首會面之路還是有一些障礙需要擺平。

王毅或於月內訪美的消息已非首次傳出，美媒此前稱，中美亦正協商安排中國國務院副總理何立峰訪美，為中美元首可能在11月於三藩市舉行的APEC會議上雙邊會晤做準備。

與此同時，美國參議院多數派（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）證實，會率另外5名參議員月內訪問中日韓。中國外交部昨日表示歡迎，希望此訪增進美國國會客觀了解中國。從美國老牌對華鷹派議員舒默將訪中國，及中方「歡迎」可見，中方和美國民主黨政府都正密鑼緊鼓為習拜會鋪路。相比下，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月只是在「中美雙方商定」下訪華。

中美現階段客觀上都有促成元首會面、穩定兩國關係的需求。美國正快速步入明年大選周期，政客出於內宣目的爭相攻擊中國的力度只會有增無減，尋求連任的總統拜登（Joe Biden）現時需與中方設立「護欄」，盡可能減少對美中關係的衝擊並防止意外。中國則正在想方設法穩定經濟、應對供應鏈格局變化，這同樣需要穩定的外部環境，而穩住美國更有利穩住歐盟。

不過，中美分又難合又難，不利習拜會成事的因素仍然不時發作，拜登尤其不能對內顯得對華「軟弱」。美方日前即以芬太尼議題為由宣布制裁一些中方實體，又準備進一步收緊對華芯片出口管制。當然還有，美方是否邀請香港特首出席APEC會議，亦很可能左右習拜會能否成事。

本報記者 連兆峰

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