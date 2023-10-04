槍擊案致中國遊客1死1傷 泰國總理致電華大使道歉

泰國昨日（3日）發生槍擊案件，1名中國公民不幸遇難，另有1名中國公民受傷。泰國總理賽塔表示將竭盡所能為遇難者和傷者提供一切幫助，案發後已致電中國駐泰國大使韓志強道歉。

昨日下午5點左右，泰國首都曼谷的著名購物中心暹羅百麗宮發生槍擊案，泰國警方拘捕一名14歲疑犯，控以謀殺未遂及無牌擁有槍支等罪名。

槍擊案造成2人死亡，包括一名中國女遊客，另有5人受傷。中國駐泰國大使館方面證實，這起槍擊案造成中國公民1死1傷。目前受傷的1名中國公民狀況穩定。中國駐泰國大使館已啟動應急機制，同泰國有關方面開展善後處置。

據泰國泰拉電視台報道，中國死者的身份是34歲女遊客Jinnan Zhao（音譯趙金南），被槍殺的地點是在停車場。此外有媒體稱，另有1名緬甸婦女因頸部和背部中彈而身亡。

事發後，泰國總理賽塔親赴醫院看望中國受傷人員。賽塔總理和班比副總理兼外長還分别致電韓志強大使，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

泰國政府方面證實，槍擊案中，1死1傷的兩名中國遊客均是根據最新的免簽政策入境泰國的遊客。泰國媒體擔憂，此次槍擊事件已經讓泰國的國際形象蒙羞，非常不利於剛剛開始恢復的旅遊業的信心。

責任編輯：袁瑋婧