杭州亞運 | 港隊男足不敵日本 球迷合唱《我的中國心》

今晚備受期待的亞運會男足半決賽，中國香港隊最終0-4不敵日本隊，無緣決賽。現場觀眾全場合唱《我的中國心》表示支持。

香港男子足球代表隊歷史上進入亞運4強，但最終未能創造奇跡，0比4不敵日本，將在周六踢銅牌戰。

據澎湃新聞，德國籍主教練安德森賽後還是對於中國香港足球的未來充滿信心，「我們會變得更好。」安德森指，「比賽前我們準備得很好，希望儘自己所能把比賽踢好。我真的對上半場很滿意，我們的高位逼搶做得很好，尤其是進攻路線很清晰。」

如安德森所言，半場中國香港隊僅僅0-1落後日本，而這個丟球多少有些不走運——球隊在定位球防守中出現解圍失誤，反而給了日本隊跟進球員一個完美助攻。

「下半場我們不得不試着去進攻，但是面對這樣高水平的球隊，真的很難。我們不能在落後的情況下認輸放棄，我們必須冒險。」安德森也認可了最終0-4的結果，但他強調，「對於整屆賽事的表現，我們還是滿意的。」

報道指，中國亞運男足此前四分之一決賽0-2不敵韓國出局，而當天中國香港隊1-0爆冷擊敗了實力強大的伊朗隊，歷史性晉級半決賽，這種反差也增加了中國香港隊的人氣。

本場比賽中國香港隊也獲得了很多球迷支持，蕭山體育中心球場上座率達到7456人，這幾乎是球場的最大容量——很多球迷都拿着五星紅旗，或是臉上畫着國旗圖案。

現場DJ也非常配合，比賽前選了一首很燃的歌曲《紅日》，中場休息時的歌曲《我的中國心》也讓全場球迷跟着一起高唱。

比賽結束後，《講不出再見》也很符合比賽結果的意境——中國香港隊球員繞場一周，表達對球迷支持的感謝。

責任編輯：袁瑋婧