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颱風小犬 | 蘭嶼測得風速超17級 破台灣126年紀錄

社會熱點 10:13 2023/10/05

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颱風小犬襲台，全台一度逾3.4萬戶停電，昨晚（4日）蘭嶼氣象站測得陣風為每秒95.2公尺，超過17級陣風，打破台灣126年紀錄，連風速計也被吹壞。

台灣的中央氣象署台東氣象站主任黃嘉美今天（5日）上午表示，蘭嶼昨晚9時40分測得平均風每秒55.2公尺的16級風，晚上9時53分測得每秒95.2公尺陣風，超過17級。台灣有設風速計是在1897年，這個風速破了126年來紀錄，「風速計當下掛了（壞掉）」。

圖片來源：台灣的中央氣象署官網

小犬中心今天上午約8時20分掠過鵝鑾鼻，目前在鵝鑾鼻西方近海，繼續向西轉西北西移動，風雨持續對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

台灣多地有災情

嘉義縣沿海地區強陣風達9級，截至上午9時，有7人因遭路樹砸傷或樹倒自撞受傷，仍有2人住院；曾經停電戶數達1萬6000多戶，經搶修，已一半恢復供電。

台南市多處路樹傾倒、廣告牌遭強風吹落，中西區府前路1棟大樓更有磁磚掉落。市長黃偉哲呼籲避免不必要外出，更不可前往沿海地區觀浪。有1萬9711戶短暫停電，截至上午9時30分，尚有2000多戶尚未復電。

本港一號戒備信號現正生效。按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。

颱風小犬將登陸 全台灣18縣市明停工停課

責任編輯：尹航

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