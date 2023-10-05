內地學者：美國想把新冷戰帶給中國 在台海搞「芯幕」

中美科技戰持續緊張。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國目前想把「新冷戰」帶給中國，也在台海落下「芯幕」，反映中美戰略競爭的新特點。

朱鋒昨日（4日）在亞洲前瞻峰會上表示，台灣問題最重要的變化，是美國的對華政策和對台政策變了，將中國大陸的領土問題變成捍衛台灣的人權自由問題。北京為阻止美台勾連只能打出軍事遏制這張「唯一的牌」，並派軍機在台灣周邊飛行。

朱鋒也指出，美國目前想把新冷戰帶給中國，其制定的新遏制政策就是美國新冷戰戰略的核心內容，包括科技戰、貿易戰、數字戰、市場戰、意識形態戰。美國也在台海落下「芯幕」，反映出台灣問題的複雜性，以及中美戰略競爭的新特點。

他還提到「戰狼外交」。據他分析，面對美國不尊重中國，妖魔化中國的崛起，並拉攏盟友對華打壓，北京過去幾年的對美政策出現起伏，對日本、南韓、澳洲等國也採取戰狼外交，以表達中國領導人的不滿。但戰狼外交並非中國外交的常態，「外交常態還是強調更多直接地溝通交流對話，形成新的共識。」

朱鋒還指，中美未來的互動必須朝著雙邊關係可管理，既競爭又合作，同時往可以和平共處的方向發展，彼此也需避免妖魔化對方。他預計在11月的APEC峰會上，習拜會的「可能性還是很大」。

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責任編輯：尹航

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