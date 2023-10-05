全國鐵路迎返程客流高峰 局地降雨或影響航班升降

內地中秋國慶假期進入尾聲，各地陸續迎來返程高峰，全國鐵路預計今日發送旅客1,795萬人次。受颱風「小犬」影響，福建、廣東局地將出現大風和陣雨，或影響部分機場航班升降。

中國國家鐵路集團表示，今日全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1,795萬人次，較去年同期增加144.5%，比2019年增長12.9%。為增加客運能力供給，鐵路計劃開行旅客列車12,351列，其中加開1,729列，主要出行熱門區間為北京至上海、成都至西安雙向，南寧至廣州等。

公路方面，交通運輸部路網中心發布消息指，昨日（4日）全國高速公路網流量6,152.02萬輛，比前一日下降1.26%，比去年同期增長65.25%，預計全國高速公路網今日仍將保持高位運行。

另據民航局空管局氣象中心消息，今日在甘肅、陝西、四川、重慶、貴州局地有混合性降水雲團活動，伴有弱對流與積冰天氣，蘭州、西安機場有短時中雨或雨夾雪天氣。

福建、廣東局地受第14號颱風「小犬」影響，將出現大風和陣雨天氣。福州長樂機場、廈門高崎機場將出現持續大風和降雨，為航班起降帶來一定影響。

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責任編輯：易燕丹

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