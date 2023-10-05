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雙雄爭霸引爆內地手機市場？華為蘋果發貨遙遙無期

社會熱點 16:04 2023/10/05

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據內媒報道，近期先後推出新品的華為及蘋果（iPhone）至今發貨遙遙無期，華為的回歸及與蘋果的雙雄爭霸帶動了手機市場消費回暖。

官媒《證券時報》報道指，中秋、國慶雙節期間，深圳益田假日廣場蘋果門店依然人流如織，許多顧客集中在iPhone 15系列手機產品區體驗新機。 在多家華為、蘋果門店，華為Mate 60 Pro和Pro+目前仍然「一機難求」。一家華為門店工作人員表示，「目前只有Mate 60有現貨，Mate 60 Pro和Pro+都沒有貨，得預定，什麼時候能到現在還說不準。」 有銷售向記者坦言，今年十一期間門店的人流量比去年「好上很多」。

大部分門店蘋果iPhone 15 Pro Max產品除了藍色有貨其他顏色均無現貨，有店員向記者表示，「現在下單的話大概要等5到10天才能發貨」。

華為回歸帶動手機消費回暖

報道引述北京社科院副研究員王鵬表示：「今年十一期間手機消費出現回暖，很大程度上是受到華為回歸的帶動。華為在過去一年裏面遭受制約，但在今年重新推出新品和採取促銷手段，吸引了消費者的關注和購買慾望。」

隨着華為手機的強勢回歸，高端機市場有望率先吹響「銷量復甦」的號角。商業專家產業空間研究院主任潮成林接受記者採訪時表示，華為作為國內手機市場的龍頭企業，其回歸市場後推出的新機型備受關注，同時蘋果作為國際品牌也在中國市場表現強勁，這兩家企業的競爭帶動了高端手機市場的復甦。

不過也有觀點認為，華為、蘋果的新機發佈只能帶動高端機市場短期銷量提升。全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇表示：「華為和蘋果之爭在短期內或許能夠刺激高端手機市場的競爭，但這並不代表真正的市場增長。過去幾年高端機相對穩定的銷量主要源於有限的目標群體，這部分人群相對不受經濟波動的影響。不過高端手機市場上升的希望卻較難實現，因為整體消費水平的下降終將制約高端手機的普及。」

王鵬也認為，手機市場要真正走出消費電子寒冬的影響還需要一段時間。儘管十一期間手機消費出現了復甦跡象，但整體來看，手機市場依然受到多種因素的影響，例如技術創新速度較慢、市場競爭激烈、全球經濟不穩定等，還需要一段時間才能真正走入拐點。

責任編輯：袁瑋婧

 

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