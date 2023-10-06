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美副防長：中國的強勢令亞洲國家向美靠攏

國情動向 09:20 2023/10/06

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美國國防部副部長希克斯指，中國正擴大軍事投資並採取一系列行動來展示力量，這種日益強勢的行為，令更多的盟友和合作夥伴向美國靠攏。

希克斯接受彭博社專訪表示，北京指控美國在印太地區加強結盟造成區域不穩定，事實上是中國的舉動令區域內外的國家更確信要保護自己的利益。美國與這些國家締結夥伴關係，有助於嚇阻中國侵犯並讓區域態勢更加穩定，她提到美國與菲律賓的基地共享協議、與日韓的國防合作，以及與英澳的安全夥伴關係。

她又提到台海局勢，稱希望能加快軍備交付台灣的速度，強調五角大樓正竭盡所能努力，包括與國防承包商改善供應鏈問題，確保台灣能盡快得到武器。

美助理防長：北京若封鎖台灣 全球經濟將陷谷底

美國國防部印太事務助理部長拉特納則在一個智庫活動上表示，中國正迅速擴充核力量，並使之現代化和多樣化，而這一切都缺乏透明度，還進一步延伸到太空和網絡等領域。他批評中國無意與美國保持暢通的軍事溝通渠道，多次拒絕與國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席及其他防務官員的溝通邀請。

他警告北京如對台灣進行封鎖，全球經濟將陷入谷底，但強調印太衝突既非迫在眉睫，也非不可避免，美方將繼續致力於其在該地區的「一體化威懾」戰略。

責任編輯：陳建錫

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