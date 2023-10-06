IMF：全球增長疲弱 中國經濟活動仍低於預期

國際貨幣基金組織（IMF）指，全球經濟增長面臨增長疲軟、分化加劇的挑戰。中國的經濟活動仍弱於預期，美國是唯一以已回到疫前水平的主要經濟體。

IMF總裁格奧爾基耶娃周四（5日）指，全球經濟呈現出很強的韌性，今年上半年看到了一些好消息，這主要是因為服務業需求強於預期，且抗通膨取得了實質進展。這增加了全球經濟軟著陸的可能性，但目前仍不能掉以輕心。當前經濟復甦進程緩慢且不均衡，也遠低於疫情之前20年3.8%的平均水平。

她提到，經濟體之間的量長形勢有顯著差異，美國的增長勢頭較強勁。印度和其他幾個新興經濟體是增長的亮點，但大多數已開發經濟體的增長正在減緩。此外，中國的經濟活動弱於預期。經濟割裂有可能進一步破壞增長前景，特別是對於新興和發展中經濟體，包括非洲國家。

另外，IMF預計多數國家的通脹將繼續高於目標水平，部分國家的高通脹會一直持續到2025年，削弱了消費者和投資者的信心，侵蝕了經濟增長的基礎，最重要的是，對社會中最貧窮的人口造成了最嚴重的傷害。為了有效對抗通脹，各國央行可能需在較長時間內把利率維持在較高水平，避免過早放鬆政策。

責任編輯：陳建錫