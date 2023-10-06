9月各地樓市調控175次 專家：寬鬆政策已經出無可出

9月樓市新政密集發布，全月各地累計發布房地產調控政策高達175次。業內人士認為，未來若一線城市京滬深政策繼續寬鬆，市場有望再現短期窗口期，成交會短期活躍，但中長期看很難出現明顯的反彈。

據中原地產研究院統計，9月是全國房地產歷史政策次數最多的一個月，單月房地產調控政策超過175次，刷新歷史記錄，核心政策是8月底9月初各地開始井噴的「認房不認貸」政策。

中原地產首席分析師張大偉指出，截至目前，已有超過60個城市明確執行「認房不認貸」政策。同時，廣州、天津、西安、廈門、蘇州、長沙、成都等城市減少限購區域，南京、合肥、濟南、青島等二線以下城市全面取消限購，各地落實差異化限貸政策，公積金支持政策仍是各地因城施策的主要手段。

張大偉認為，當下大部分城市在9月都多次發布房地產寬鬆政策，其中廣州深圳在「認房不認貸」基礎上再次放鬆首套房利率加點，廣州調整限購，上海降低臨港新片區人才購房門檻，深圳優化再婚或復婚家庭住房套數認定，放開港澳居民及華僑非住宅限購政策。

「從全國看，大部分城市寬鬆政策已經出無可出。」張大偉說，目前房地產行業面對的並非簡單的資金問題，拿地、銷售、客源、貸款乃至同質化產品競爭都存在壓力。從當前監測的數據來看，多個城市利率均出現輕微的變化。但當前購房是收入穩定問題，疊加人口結構問題，依然影響房地產市場的穩定。

張大偉認為，對於北京等一線城市來說，當下「認房不認貸」政策主要影響的是剛性改善家庭，大部分需要「賣一買一」，整體看，這部分家庭的購房需求短期消化後，後續如果沒有郊區限購鬆綁、剛需首套房利率降低等政策出台，市場可能在10月後繼續調整。整體看，未來房地產市場走勢依然看政策，只要京滬深政策繼續寬鬆，市場有望再現短期窗口期，成交會短期活躍。但中長期看，很難出現明顯的反彈。

中國樓市 | 一文看懂 哪些城市實施「認房不認貸」

北京「認房不認貸」熱度消退 業界稱「銀十」樓市不樂

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁