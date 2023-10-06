7天才滿27億 內地國慶檔電影票房慘淡

今日（6日）是內地黃金周8天假期最後一天，國慶檔電影票房上午突破27億元（人民幣，下同），不但大幅差過預期，也很可能創下近5年來的次低。

票房監測平台貓眼專業版公布，今早8時51分，國慶檔新片票房連含點映及預售突破27億元，動作犯罪片​​《堅如磐石》8.8億元、愛情片《前任4：英年早婚》6.71億元及抗美援朝片《志願軍：雄兵出擊》4.94億元，分列前三。另外兩部票房過億的新片，分別是《莫斯科行動》和《好像也沒那麼熱血沸騰》。

作為所謂的近5年最火黃金周，業界原本預計國慶檔可望延續熱度，甚至打破2019年同期的歷史紀錄。多家券商推測票房在40至50多億元，光大證券更樂觀地估計，票房最高能達到70多億元。但進入假期之後，整體票房表現明顯不如理想，各個平台也開始下調檔期內的電影的最終票房預測。

國慶檔票房表現為何不如預期？有業界人士認為，今年的暑期檔一定程度透支了觀眾的熱情，國慶檔無真正的「爆款」新片，而杭州運亞和出遊興致的火熱，也散了電影市場的熱度。

過去4次黃金周的電影票房，自2019年起依次為44.6億元、39.6億元、43.8億元及14.9億元。換言之，今年的票房極可能以近5年來第二低的成績收官。至於去年的文旅和電影消費暴跌，主要受疫情爆發和封控政策影響，國家衛健委及地方政府均呼籲民眾就地過節。

責任編輯：陳建錫