路透：中越為習近平可能訪問河內作準備

路透社引述多名消息人士指，中國和越南官員正為中國國家主席習近平可能本月底或下月初訪問河內作準備。外長王毅或先前往越南，為習訪問舖路。

報道指，美國總統拜登剛在9月到訪了河內，習此次訪問凸顯中美緊張局勢加劇的背景下，中美競逐在越南的影響力。越南這個東南亞製造業中心的戰略重要性與日俱增。拜登訪問河內時，宣布中越升級為「全面戰略夥伴關係」，兩國並就半導體與關鍵礦物簽訂協議。

報道指，中越雙方正商討習訪問期間所發表的聯合聲明內容，包括如何使用中方提出的「命運共同體」等字眼，越南官員對該詞令持謹慎態度。

報道指，若使用「命運共同體」，消息人士認為，這可以解釋為兩國關係的提升，但目前尚不清楚這將帶來什麼，以及雙方可能宣布哪些具體協議。

越南外交部發言人黎氏秋姮日前被問及可能的訪問時，僅表示「越南的所有重要外交活動都將在適當的時候宣布。」針對聯合聲明與習近平的出訪日程，越南與中國外交部皆未回應置評請求。

報道指，雖然出訪與否仍未定，中越官員正積極安排訪問事宜。據稱，中國已派出一個團隊前往河內，為習近平代表團安排住宿，消息人士透露，團隊尋求在河內的酒店預定800間客房，報道指出，這一數字與國事訪問相符。

習近平曾兩次訪問越南。一次是在2015年，他當時曾在越南國會發表題為「共同譜寫中越友好新篇章」的演講。而若習此行順利於10月底或11月初舉行，將再度碰上越南為期一個月的國會會議。另一次訪問則在2017年，當時習與美國時任總統特朗普、俄國總統普京，以及其他領導人一同出席了APEC峰會。

責任編輯：陳建錫