台灣大選 | 藍白怎合作？ 柯文哲喊話民調決定落敗一方推薦副手

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲談及國民黨與民眾黨聯手的「藍白合」話題，表示民眾黨已提議透過民調處理，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手；至於何時進行民調，則看國民黨如何回應。

柯文哲結束訪美行程，周五（6日）清晨乘飛機返抵台灣。他在機場受訪時指出，藍白合作已經講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以民眾黨提案透過民調方式來決定，「贏的人當正的，輸的一邊就推薦副的」，再綜合考量組成最強、勝率最高的候選人。

被問到如果民調失利，是否願意當副手時，柯文哲沒有正面回答，只說「這牽涉到政黨合作，我們會推薦適當的副手人選」。柯提到，2014年台北市長選舉，他與民進黨姚文智就是透過民調方式，決定由誰出馬。他認為，藍白之間的整合也可以通過類似的方式，找一個雙方都可以接受的方式，比賽規則清楚就按照規則來做。

對於外界關注他何時與國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜等人會面，柯文哲指，要看幕僚怎麼安排。

據台灣民意基金會9月26日公布的最新「四腳督」民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度為31.4％、柯文哲23.1％、侯友宜15.7％、獨立參選人郭台銘10.5％。長期研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸分析，目前趨勢顯示，若在野黨聯合或整合出一組人選，將享有高支持率，而且很有機會超越賴清德。

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責任編輯：易燕丹

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