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內地黃金周前七天7.54億人出遊 旅遊收入創歷史新高

社會熱點 16:09 2023/10/06

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文化和旅遊部數據中心公布，國慶假期前七天，國內遊出遊人數達到7.54億人次，比去年同期增長78.9%；實現國內旅遊收入6680.9億元（人民幣，下同），按年增長132.6%。雖然第八天數據未公布，但總收入已超越2019年創下的6497.1億元歷史最高紀錄，代表國內旅遊業歷經3年疫情後已全面復甦。

官方此前預期，八天連假有望實現8.96億人次出遊，創造收入7825億元。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，整個假期，城鄉居民的出遊意願和旅遊消費一直維持在高位運行，創造有監測記錄以來歷史上最高的旅遊熱度，平均每天有超過1億人次出遊，每天創造逾1000億元的旅遊消費。廣東省旅行社行業協會會長趙文志認為，旅遊重回國民假日消費的重要品類，出遊需求得到極大的有效釋放。廣之旅方面預計黃金周節後市場將持續向好，人少景美價優的錯峰遊將接棒成為市場主力。

商務部另公布，假期前七天，全國重點監測零售和餐飲企業銷售額按年增長9%，全國消費市場人氣旺、活力足，銷售平穩較快增長。

國慶假首日火車票遭瘋搶 單日售逾2200萬張創新高

責任編輯：易燕丹

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