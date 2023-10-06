內地黃金周8.26億人出遊 旅遊收入7534億創新高

內地黃金周文旅消費表現強勁，文旅部資料中心測算，中秋國慶假期八天，國內遊出遊人數達8.26億人次，按可比口徑按年增長71.3%，較2019年疫前增長4.1%；實現國內旅遊收入7,534.3億元（人民幣，下同）按年增長129.5%，較2019年增長1.5%。數據反映國內旅遊業歷經3年疫情後已全面復甦。

文旅部指，今年假期「前半程團圓、後半程旅遊」特徵較明顯，群眾假日出遊意願得到集中釋放，中遠程旅遊實現較高增長，主要旅遊目的地及熱門景區消費活躍度持續高位運行，旅遊需求多樣性和個人化並存，「熱點更熱、冷點不冷」現象突出。文旅業結合假日特點，推出一系列備受青睞的活動和產品。

夜間文旅消費集聚區帶動1.12億客流量

多部優秀舞台藝術作品在北京、上海、內蒙古等地上演，為群眾帶來豐富節慶大餐的同時，帶動當地旅遊消費；黑龍江舉辦首屆金秋演藝旅遊節，推出優秀劇目展覽、音樂會、曲藝小劇場話劇等不同藝術形式的多個系列專場演出。廣東、湖南、陝西、四川、山西、海南等地舉辦特色鮮明的賞燈觀月、文藝表演等。

另外，國家級夜間文化與旅遊消費集聚區示範帶動作用進一步體現，夜間消費活力進一步激發。根據中國聯通資料監測，9月28日18時至10月6日6時，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量1.12億人次，平均每個集聚區每夜5.76萬人次，較去年國慶假期增長68.7%。

官方此前預期，八天連假有望實現8.96億人次出遊，創造收入7825億元。

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責任編輯：易燕丹

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