擔心禁止離境 部分外企取消或推遲高管到中國出差

《華爾街日報》報道，在北京禁止一些企業高管離境後，外國企業對管理層赴中國出差採取三思而行的態度，愈來愈多企業決定取消或推遲行程。

報道指，北京今年來對待外企的嚴厲態度，及其針對銀行家和高管實施的出境禁令，已加劇了對到中國出差的擔憂，部分外企高管主要擔心去了中國後被禁止離境。一些企業為此取消或推遲行程，另一些企業雖然維持正常的出差計劃，但增加了新的保障措施，包括建議員工與人結伴前往中國，而非單獨入境。

野村中國高層傳被禁離境 涉與華興包凡調查有關

美咨詢公司德安華一高管 據報被中國禁止離境

「人們對前往中國的旅行持非常謹慎的態度。」顧問公司ATG Travel Worldwide的CEO Tammy Krings稱，美企取消或推遲赴華商務旅行的情況最近幾周增加了25%左右。一項與美國政府有關聯的調查發現，近1/5受訪者正減少赴中國的商務旅行。她本人會建議，只有在工作上至關重要的行程，才應前往中國。

美國私營安保公司Global Guardian的CEO Dale Buckner稱，過去8個月內，他一些客戶，包括在律師事務所、製造商、諮詢公司和其他公司工作的人士，曾在中國機場、酒店內被拘留或「軟審訊」，通常在2到5個小時左右，「你在電影裡看到過這種情況，感覺很荷里活，但這讓人很不安」。

他提到，一些美國公司已經聘請安全顧問對員工進行背景調查，以確定是否有某些情況會使他們面臨被中國有關部門拘留的較高風險。

該報表示未能聯絡到中國公安部。中國外交部則未回應其置評請求。

責任編輯：陳建錫