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美制裁42間中企指支持俄羅斯軍方 中方：停止無理打壓

國情動向 11:59 2023/10/07

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美國商務部將42間中國企業列入出口管制清單，指他們向俄羅斯的軍事和國防工業基地提供支援。中國商務部促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部指，涉事中國企業向俄羅斯的軍事和國防工業提供原產於美國的集成電路。這些電路可應用於導彈及無人機的精確制導系統，向烏克蘭平民目標發動攻擊。

除了這42間中國企業，來自芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯酋和英國的另外7間企業也被列入貿易出口管制清單。

負責出口執法事務的美國商務部助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）表示，這次行動釋放一個明確的信號，即若有人將美國原產技術提供給俄羅斯的國防產業，美國將會發現並採取行動。

在北京，商務部表示，中方注意到有關情況。美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制實體清單。美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和長臂管轄，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。

美國芯片設備出口管制升級措施接近敲定

美國商務部制裁12個中國實體 稱涉支持俄羅斯軍隊

責任編輯：易燕丹

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