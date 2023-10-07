發射前出狀況 台灣首枚自製氣象衛星獵風者取消升空

台灣首枚自行研製的氣象衛星「獵風者」（Triton），原定今早在法屬圭亞那升空，但在倒數發射階段疑因訊號異常而叫停，升空任務取消。

中央社報道，「獵風者」衛星原定今日上午9點36分在圭亞那太空中心，由法國亞利安航天公司的「織女」（Vega）火箭搭載升空。但在倒數讀秒後未見火箭點火，現場儀表板上亮起紅燈，意味有狀況需排除。圭亞那方面隨後傳來消息，確認發射任務取消。

台灣太空中心主任吳宗信表示，取消發射的原因尚未清楚，但問題不在衛星，可能是發射場或火箭方面的因素，在倒數程序達到14秒時，有一些訊號異常，為了安全起見才取消發射。但火箭上搭載的獵風者衛星一切正常，並未受到影響，會擇日再次發射。

據了解，獵風者衛星有約82%是由台灣研發製造，搭載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），將於低地球軌道收集導航衛星經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速，為氣象科學與天氣預報提供有利數據。

▲ 台灣首枚自行研製的氣象衛星「獵風者」（Triton）

責任編輯：易燕丹

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