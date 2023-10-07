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靠足球吃足球 國家體育總局原副局長杜兆才被「雙開」

社會熱點 16:27 2023/10/07

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國家體育總局原黨組成員、副局長杜兆才嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職（雙開）。

中央紀委國家監委通報，經調查，杜兆才喪失理想信念，背離初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞足球領域政治生態，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受他人宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。

通報又指他公器私用，「靠體育吃體育」「靠足球吃足球」，既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

杜兆才嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣。經中央批准，決定開除杜兆才的黨籍和公職，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

現年63歲的杜兆才曾是吉林省冰球隊、八一冰球隊運動員，之後在遼寧省體委工作，曾任遼寧省體育局副局長等職。6年前，杜兆才涉身足球管理工作，自2017年起擔任中國足協黨委書記，2018年正式成為國家體育總局副局長。今年2月，杜兆才因嚴重違紀違法問題受查，4月被免職。

中國球壇反腐持續 足協2部長涉嚴重違紀違法受查

責任編輯：易燕丹

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