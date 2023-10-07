樓市銀十開局平淡 國慶35城日均成交面積按年跌近兩成

樓市銀十已至，一系列救市政策目前暫未轉化為實實在在的銷售額，國慶假期內地35個代表城市日均成交面積按年跌近兩成。

中指研究院報告指，國慶假期期間，各地推盤積極性提升，同時企業加大項目優惠力度，項目到訪量較節前有所增加，但在假期出遊及市場信心尚未明顯修復下，城市及區域間分化仍較嚴重，除核心城市或成熟區域樓市熱度較高外，整體成交量表現一般。

該機構統計數據顯示，今年國慶假期期間（9月29日至10月6日），35個代表城市日均成交面積較去年國慶假期（10月1日至7日）及2019年假期下降兩成左右。

整體來看，國慶期間各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下情緒回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，武漢、蘇州、天津等地在房交會、新政顯效下市場活躍度得到提升，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。

諸葛數據研究中心的監測數據與之類似，從歷年國慶周成交數據來看，今年國慶假期重點10城新建商品住宅日均成交量處於近七年次低位水平，較2021年及以前的日均成交水平均下降超30%。

中原地產首席分析師張大偉認為，整體國慶期間樓市對於各種新政依然處於消化過程中，市場相比9月份的政策後窗口期井噴需求已經出現明顯的退熱現象，整體市場再次進入博弈期。

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責任編輯：易燕丹

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