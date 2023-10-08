舒默晤上海市委書記陳吉寧 冀促進雙方互利合作

美國參議院多數黨領袖舒默率領跨黨派代表團展開訪華行程，昨日（7日）與上海市委書記陳吉寧會面。

陳吉寧表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也利於世界。作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，開放、創新、包容是上海這座城市最鮮明的品格，一切工作的出發點和落腳點就是讓老百姓過上好日子。願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流。

陳吉寧說，歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，通過上海深耕廣闊的中國市場。中方將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。

舒默一行表示，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突。此次訪華旨在通過坦誠、深入、建設性、富有成效的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關注的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。

舒默還提到，不少美國人都覺得中國沒有公平對待美國企業，強調互惠互利很重要，美國希望雙方在經濟層面能夠公平競爭。

責任編輯：易燕丹

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