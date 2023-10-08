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杭州亞運 | 中國代表團201金收官 張雨霏、覃海洋當選MVP

社會熱點 15:41 2023/10/08

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杭州亞運會來到最後一個比賽日，隨著花樣游泳集體項目的金牌收入囊中，中國體育代表團本屆賽事共獲得201金111銀71銅，共383枚獎牌，金牌數超越2010年廣州亞運會的199枚，創造歷史。

中國游泳運動員張雨霏和覃海洋獲評為本屆亞運最有價值運動員。這是自1998年曼谷亞運會設立該獎項以來，首次出現兩名選手共同獲獎。其中「蝶后」張雨霏共獲得6枚金牌、「蛙王」覃海洋取得5金1銀。

張雨霏表示，「非常榮幸能夠獲得杭州亞運會MVP的榮譽，把MVP留在中國，我完成了夢想和諾言，感謝所有人對我們的熱情鼓勵，能在家門口實現這個夢想。」

覃海洋說：「這是我第二次亞運會，上一屆我不夠圓滿，但這一屆沒有遺憾，收獲滿滿。我也希望在巴黎實現升國旗奏國歌的目標。」

杭州亞運閉幕式今晚在杭州奧體中心體育場舉行，國務院總理李強將會出席，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

據了解，閉幕式以「最憶是杭州」為主題，閉幕式共75分鐘，以4條短片、「璀璨共此時」「荷桂共生輝」2個節目和1個嘉年華，表達歡慶之意和惜別之情。

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杭州亞運 | 李強周日出席閉幕式並舉行系列外事活動

責任編輯：易燕丹

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