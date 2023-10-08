杭州亞運 | 閉幕式首創數控草坪 數字火炬手返場（多圖）

杭州亞運閉幕式今晚8時在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行，用4萬多顆LED燈珠打造全球首創的「數控草坪」成為最大亮點。

閉幕式中國體育代表團旗手由中國田徑隊員謝震業擔任。謝震業在本屆亞運會上奪得了男子100米和4×100米接力兩枚金牌。本屆亞運會，中國代表團共獲得201金111銀71銅、共383枚獎牌，位列獎牌榜第一。

閉幕式時長計75分鐘，包括4個短片、2個節目、1個嘉年華，2個節目分別名為「璀璨共此時」、「荷桂共生輝」。閉幕式以數控草坪為基礎，打造「亞洲最美大花園」，今天恰為24節氣「寒露」，正是杭州荷、桂交替時節，透過此意象惜別來賓。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

杭州亞運閉幕式總導演沙曉嵐早前介紹，「這將是全世界第一塊數控草坪，杭州亞運會首創。」他表示，草坪看似很平常，其實裏面藏着近4萬個發光點。閉幕式上，草坪配合演出，產生花朵、浪潮等圖案，並通過AR技術，讓電視機前的觀眾能真實地看到這個美麗的花園。

亞運閉幕式視覺導演張世騫指出，在比賽用草坪中藏了4萬多顆LED燈珠，進場時不會感覺到燈珠存在；這塊數控草坪配合表演變換不同圖案，隨着音樂、節目、情緒表達、視覺呈現亮起來，令觀眾在一個正常比賽場景感覺到那些幻化出來的浪潮、荷花、桂花。

在開幕式中令觀眾留下深刻印象的「數字火炬人」也在閉幕式返場。沙曉嵐介紹，通過全社會征名活動，數字火炬人決定取名為「弄潮兒」，他們先揮手致意，再通過一個暖心的手勢與全場觀眾互動，見證亞運聖火緩緩熄滅後，最終跑向遠方。

責任編輯：袁瑋婧