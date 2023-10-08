  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 01:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

杭州亞運 | 閉幕式首創數控草坪 數字火炬手返場（多圖）

社會熱點 21:23 2023/10/08

分享：

分享：

杭州亞運閉幕式今晚8時在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行，用4萬多顆LED燈珠打造全球首創的「數控草坪」成為最大亮點。

閉幕式中國體育代表團旗手由中國田徑隊員謝震業擔任。謝震業在本屆亞運會上奪得了男子100米和4×100米接力兩枚金牌。本屆亞運會，中國代表團共獲得201金111銀71銅、共383枚獎牌，位列獎牌榜第一。

閉幕式時長計75分鐘，包括4個短片、2個節目、1個嘉年華，2個節目分別名為「璀璨共此時」、「荷桂共生輝」。閉幕式以數控草坪為基礎，打造「亞洲最美大花園」，今天恰為24節氣「寒露」，正是杭州荷、桂交替時節，透過此意象惜別來賓。

點擊圖片放大
+6
+5

杭州亞運閉幕式總導演沙曉嵐早前介紹，「這將是全世界第一塊數控草坪，杭州亞運會首創。」他表示，草坪看似很平常，其實裏面藏着近4萬個發光點。閉幕式上，草坪配合演出，產生花朵、浪潮等圖案，並通過AR技術，讓電視機前的觀眾能真實地看到這個美麗的花園。

亞運閉幕式視覺導演張世騫指出，在比賽用草坪中藏了4萬多顆LED燈珠，進場時不會感覺到燈珠存在；這塊數控草坪配合表演變換不同圖案，隨着音樂、節目、情緒表達、視覺呈現亮起來，令觀眾在一個正常比賽場景感覺到那些幻化出來的浪潮、荷花、桂花。

在開幕式中令觀眾留下深刻印象的「數字火炬人」也在閉幕式返場。沙曉嵐介紹，通過全社會征名活動，數字火炬人決定取名為「弄潮兒」，他們先揮手致意，再通過一個暖心的手勢與全場觀眾互動，見證亞運聖火緩緩熄滅後，最終跑向遠方。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
運動員 科技產品 比賽 導演 亞運會 表演 杭州 AR 中國 亞洲

下一篇文章

杭州亞運 | 中國代表團201金收官 張雨霏、覃海洋當選MVP
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款