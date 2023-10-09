颱風小犬續向西偏南方向移動 瓊州海峽客運將暫停

中央氣象台今晨繼續發布颱風黃色預警，小犬今晨強度為颱風級（12級），預計將繼續向西偏南方向緩慢移動，強度繼續減弱。受其影響，今天廣東西南部仍有大到暴雨，局地大暴雨。瓊州海峽客滾船將於下午14時起全線停運。

小犬中心今天（9日）早晨5點鐘位於廣東省江門台山市東南方向約90公里的南海北部海面上（北緯21.7度、東經113.4度），中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑180-220公里，十級風圈半徑60公里，十二級風圈半徑30公里。預計，小犬將以每小時10公里左右的速度向偏西方向緩慢移動，在台山市近海轉向西偏南方向移動，然後向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。中央氣象台今晨6時繼續發布颱風黃色預警。

今日8時至明日（10日）8時，東海西部、台灣海峽、南海北部、北部灣北部、瓊州海峽以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海、海南島東北部沿海、廣西沿海將有6-7級、陣風8-9級的大風，其中珠江口附近海域、南海西北部部分海域將有8-10級、陣風11-12級的大風，小犬中心經過的附近海面風力有11-12級，陣風13-14級。今日08時至明日08時，廣東西南部將有大到暴雨、局地大暴雨（100-150毫米）。

責任編輯：尹航

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