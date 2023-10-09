官媒：四季度A股有望迎轉機 因有這四因素提振信心

官媒《證券日報》引述觀點指，目前A股有四大積極因素支撐，四季度A股有望迎來轉機。

其一是基本面穩中向好。內地9月份官方製造業採購經理指數（PMI）為50.2，比8月份上升0.5個百分點，是連續4個月回升，4月份以來首次升至擴張區間。在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於臨界點以上，比8月份增加2個，製造業景氣面有所擴大。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，9月份PMI數據重回擴張區間，非製造業PMI繼續回升。這是一個積極訊號，表明內地經濟正逐步復甦，需求疲軟的狀況正逐步改善。如果四季度有更大力度的穩經濟增長政策出台，經濟面出現持續回升值得期待。

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其二是消費旺盛提振信心。剛剛過去的中秋國慶小長假期間，文旅行業恢復勢頭強勁，國內旅游收入按年增近1.3倍；電影總票房較去年中秋國慶10天假期的總票房收入增超45%。

楊德龍表示，根據今年上半年的數據，消費增長對GDP（國內生產總值）增長的貢獻已達77%，超過投資和出口貢獻的總和，這說明拉動消費是提振當前經濟增長的一個重要方面。「雙節」各項消費數據良好，有利於內地經濟的修復和恢復性增長。

其三是A股上市公司盈利進一步改善。同花順數據顯示，截至10月8日，A股市場共有133家上市公司發布2023年前三季度業績預告。按歸母淨利潤按年增幅上限來看，有97家公司在報告期內預計實現歸母淨利潤按年增長，佔比超七成。

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楊德龍認為，隨著穩經濟增長一攬子政策逐步落地，內地經濟復甦力度有望增強，復甦勢頭會加快。在此背景下，A股上市公司盈利有望逐步修復。

此外，估值安全邊際較高。同花順數據顯示，截至目前，A股最新動態市盈率為16.66倍，上證50指數和滬深300指數最新動態市盈率為9.79倍、10.81倍，均低於同期道瓊斯工業指數24.86倍、標普500指數23.17倍等境外主要指數估值水平。

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對於四季度的A股走勢，楊德龍表示，四季度在政策利好、經濟復甦力度增強以及一些資金入場的合力下，資本市場有望反彈，年底行情值得期待。中信證券策略團隊亦表示，展望四季度，積極因素逐漸積累，風險因素相對有限，預期扭轉驅動的行情蓄勢待發。

責任編輯：尹航

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