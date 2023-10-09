光大集團原董事長李曉鵬被「雙開」 通報批既想當官又想發財

中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬嚴重違紀違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職（雙開）；同時收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中央紀委國家監委通報，經過調查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在干部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對像錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；泄露尚未公開的干部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。其行為性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，現年64歲的李曉鵬在金融系統工作多年，曾任中國工商銀行執行董事，招商局集團副董事長、總經理等職，2017年調任中國光大集團股份公司黨委書記，後同時擔任公司董事長，去年4月涉嚴重違紀違法受查。

山東政協原副主席孫述濤被雙開

另外，山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。

通報稱，孫述濤違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的療養安排和宴請；通過私營企業主獲取高額理財收益，利用職權為親屬經營活動謀利，大搞權色、錢色交易；政績觀扭曲，為謀求個人進步搞經濟數據造假；既想當官，又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

責任編輯：易燕丹

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