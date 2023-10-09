黃金周過後國內機票價格插水 部分航線低至1折

內地中秋國慶長假剛結束，機票價格隨即「插水」。節前動輒上千元的機票，節後價格低至1到2折，最低的甚至只有100多元（人民幣，下同），遠低於同期的高鐵票價。

央視財經報道，近幾天大部分航線的機票價格都出現明顯下降。10月8日出發的上海至三亞不含稅票價最低為180元，上海至成都最低則為150元。10月9日上海至深圳機票價格不含稅最低為190元，而相應高鐵列車票價為883.5元，機票價格明顯低於高鐵票價。此外，其他不少國內目的地機票價格降幅也達到八成以上。

目前在南寧始發，前往海口、重慶、成都、長沙、西安、蘭州、上海、南京、杭州、北京等帶有旅遊性質的城市，機票有大幅降價，折扣2-4折不等。預計從10月下旬開始，除往北方看雪的航線外，其他航線將進入淡季。

南寧當地航空公司的工作人員指，未來兩周平均票價在550元左右（不含機建燃油附加費），比如，南寧—北京、天津、濟南等航線大約在700元至900元之間，南寧—成都、重慶、長沙、鄭州等航線大約在300元至600元之間。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁