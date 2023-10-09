王毅會見美國參議院多數黨領袖舒默

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日（9日）在北京與美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）舉行會談。舒默10月7日從上海開啟訪華行程，下一站將會訪問西安。

王毅指，希望代表團這次訪問有助美方更準確、更客觀看待中國，以及更理性管控分歧，令中美關係重新回到健康發展軌道。王毅認為，兩國的不同過去無阻雙方發展互利合作，今天亦不應該成為對抗衝突的理由。

舒默表示，美中兩個大國於貿易、科技和外交等領域存在競爭，但美國不尋求衝突，亦不尋求與中國脫鈎，雙方要負責任地管理關係，美方願意與中方坦誠和建設性地溝通，同時希望中方為美國企業提供公平競爭環境。

以巴近日再爆發衝突，舒默對於中國外交部聲明無明確支持以色列對抗哈馬斯組織的攻擊表示失望。

中國外交部發言人毛寧回應表示，中方高度關注近來巴以局勢衝突升級，中方對衝突造成平民傷亡感到非常痛心，也反對和譴責傷害平民的這種行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定，這一立場是一貫的。「我們希望各方能夠盡快實現停火、止戰、恢復和平，我們也期待國際社會的相關各方發揮作用，共同推動局勢降溫。」

舒默上周六（7日）與上海市委書記陳吉寧會面。舒默指，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突，但不少美國人覺得中國沒有公平對待美企。陳吉寧則表示，歡迎美國企業通過上海深耕中國市場，願持續擴大經貿往來。

責任編輯：尹航

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