【神州快訊】浙江金華攜千盆佛手來港 推黃大仙文化交流

▲ 金華佛手走進香港大學

為進一步促進黃大仙文化在浙江省金華市與香港兩地之間的交流與發展，今年年初，金華雙龍風景旅遊區管委會開始謀劃「千盆佛手進香江」活動。在6月舉辦的2023港澳·浙江周活動的契機下，金華代表團與香港方約定，待佛手成熟之際，將千盆佛手贈送香港各界，共享清香。日前，該活動完成了最後交接。

大力發展「致富果」 共享文化「仙果」

金華是黃大仙故里，祖庭所在地。金華特產佛手被稱為「仙果」，並將此供奉黃大仙。佛手葉色澤蒼翠，四季常青，果實色澤金黃，香氣濃郁，形狀奇特似手，千姿百態，佛手的根、莖、葉、花、果均可入藥。如今在金華市赤松鎮北山口村，現有佛手種植面積逾3,000畝。從路邊攤到綫上電商、直播銷售；從賣佛手盆栽，到開發佛手果醬、佛手茶以及佛手茶歇點心等衍生產品，佛手成為助力當地鄉村振興的「致富果」。

香港大學為本次「千盆佛手進香江」活動的重要一站。金華雙龍風景旅遊區黨工委副書記、管委會副主任蔣立軍表示，想把美好的祝福送給香港青年學子，用黃大仙文化「向善」「行善」的優秀傳統文化精神內核影響更多的年輕人。期間，金華代表團一行與該校師生進行了交流，並就金華與香港之間教育資源分享，傳統文化共同弘揚等方面達成了初步意向。校方相關負責人表示，金華擁有濃厚的實幹創業氛圍，這是能哺育當代年輕人的精神食糧，也是香港大學學子所需要的精神力量。

上世紀90年代開始，金華舉辦多屆黃大仙國際文化旅遊節，金港兩地互動不斷加深，人文交流不斷加強。據金華市文化廣電旅遊局數據，疫情前來金華觀光、探親和商務活動的香港遊客，最多時一年有近7萬人次。而此次借「千盆佛手進香江」活動，金華正式向香港推介10月份舉辦的金華山黃大仙文化節，邀請香港多方人士參加。

（材料由金華雙龍風景旅遊區管委會提供）