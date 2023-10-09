多名官員被點名 「為謀求個人進步搞經濟數據造假」

中紀委公開多起官員經濟數據造假的案例，最新一則是今日公佈的山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤被「雙開」（開除黨籍、開除公職）的消息。

中央紀委國家監委網站今日公布山東省政協原黨組成員、副主席孫述濤被「雙開」的消息。

經查，孫述濤喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，長期欺騙組織，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的療養安排和宴請；不按規定報告個人有關事項，在干部選拔任用中違規為他人謀利；通過私營企業主獲取高額理財收益，利用職權為親屬經營活動謀利，大搞權色、錢色交易；政績觀扭曲，為謀求個人進步搞經濟數據造假；既想當官，又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

內地黃金周 | 多地公布消費數據 貴州省首兩日超百億

分析 | 樓市放鬆政策顯效 內地8月金融數據超預期反彈

在孫述濤之前，被中紀委明確點出「為謀求個人進步搞經濟數據造假」的中管干部，是江蘇省委原副書記張敬華。

今年5月，中央紀委國家監委網站發布了張敬華被「雙開」的通報，其中提到「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」。

7月10日，中央紀委國家監委網站發布文章《緊盯不收手不收斂問題，貫通協作懲治統計造假》分析這一現象稱，「統計造假背後是利益驅動」，中國人民大學統計學院經濟社會統計系主任甄峰認為，主觀上個別領導干部法治意識薄弱、政績觀錯位，信奉「官出數字、數字出官」，企圖通過美化數據打造發展假象；部分企業為避稅、逃稅、獲得各類補貼優惠，刻意修飾數據。客觀上，統計領域也一定程度存在制度執行不嚴格、數據核查存在薄弱環節、統計力量配備不足、信息化建設相對滯後以及監督執法力度不夠等問題。

除了上述兩名中管干部之外，涉及統計數據造假的落馬官員還有青海省西寧市委原副書記、市長孔令棟。孔令棟的「雙開」通報中提到他「不正確履行職責，脫離實際制定並強行要求完成經濟指標任務，致使統計數據造假，造成不良影響」。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道