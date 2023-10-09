以巴衝突 | 傳中以混血女子遭擄 外交部：正核實（有片）

巴以爆發新一輪衝突，巴勒斯坦加沙地帶武裝組織哈馬斯向以色列發射數千枚火箭彈，並劫走多名人質，早前一名女子被哈馬斯劫走的視頻在社交媒體上傳播，該女子據報為北京出生的中以混血，中國外交部今日回應指在核實有關情況，目前無可提供信息。

今日外交部記者會上，有記者提問，據報道，一名中國血統的以色列女子在加沙邊境參加音樂節時被哈馬斯武裝分子綁架。發言人能否證實她是否是中國公民？

毛寧稱，注意到有關報道，中方一貫反對針對平民的暴力和襲擊。同事正在核實有關情況，所以目前還沒有可以提供的信息。

上周六（7日）早晨,一名女子被哈馬斯劫走的視頻在社交媒體上傳播。視頻中，她尖叫着「別殺我！不，不，不」，但仍被數名男子用摩托車載走。

據微博@以色列駐華使館消息，一名北京出生的中國以色列混血女子諾雅（Noa）在以色列南部被哈馬斯綁架，並被拖到了加沙。事發時，諾雅正在以色列南部參加一個音樂節。

據南方都市報報道，8日，以色列中華商會發佈一則消息稱，視頻中名為諾雅的女子今年25歲，是一名學生。該商會一名工作人員向南都記者表示，諾雅的母親是華人，諾雅是擁有一半中國血統的以色列人。目前當地華人圈正發起對她的幫助。

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責任編輯：袁瑋婧