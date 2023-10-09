以巴衝突 | 華人至少3人中彈4人失聯 以色列使館冀中方聲援

以色列和巴勒斯坦當地時間7日爆發新一輪軍事衝突，以色列中華商會消息指，在以華人至少3人中彈4人失聯。以色列駐華大使館表示，希望中國能給予聲援和支持。

據內媒《羊城晚報》，一位以色列中華商會的工作人員徐蓉（化名）表示，據以色列中華商會的統計，目前至少有3名中國人中彈，還有4名中國人處於失聯狀態。「商會正在協助使館發佈信息，尋找失聯人員。」

今年42歲的徐蓉在以色列工作生活已經七八年，雖然了解以色列與哈馬斯一直關係緊張，但突然面對如今劇烈的襲擊，她和當地居民們還是措手不及。徐蓉說，她所在的社區有三個20歲左右的年輕人，在參加音樂節時遇襲身亡，整個社區都籠罩在悲傷之中。

此外，有媒體報道一名擁有一半中國血統的以色列女子諾雅被哈馬斯武裝分子劫持到加沙。以色列中華商會也向記者證實了這一信息，目前當地華人圈已發起對諾雅的幫助，不過暫時並無更新的消息傳來。中國外交部發言人毛寧今日則回應指，正在核實有關信息。

以色列駐華大使館今日在新浪微博上發文稱，感謝世界上所有與以色列站在一起的國家，我們有權對哈馬斯謀殺、綁架無辜的以色列人民採取行動。

使館還表示：「我們也希望中國能在這個困難的時刻，給予以色列的聲援與支持。」

毛寧今日指，在巴以衝突的問題上，中方始終是站在公平、正義的一邊的，我們是以色列和巴勒斯坦共同的朋友。中方真誠地希望巴以能夠和平共處，我們認為實現願景的出路在於落實「兩國方案」。她還表示，針對當前的局勢，最重要的是儘快實現停火，避免傷害平民，避免局勢升級。

以巴衝突｜中方表示高度關注 譴責傷害平民行為

責任編輯：袁瑋婧