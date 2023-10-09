內地帶貨主播賺好多？調查指95%月入5000以下

內地有帶貨主播自稱一個月賺500萬元（人民幣，下同），引發網民熱議，認為直播帶貨可日進鬥金。但一份調查報告顯示，95%的主播月入5000元以下，僅0.4%月收入10萬元以上。

綜合內媒報道，主播凌達樂（曾用藝名「鹿哈」）在直播時自稱，一個月賺到500萬元，帶貨7個月收入3500萬，自己還購置了1100萬的豪宅、277萬的豪車、600多萬的寫字樓等。

無獨有偶，因「挖呀挖呀挖」兒歌走紅網絡的「黃老師」最近也開啟直播帶貨，數據顯示，黃老師近30天內共開播5場，銷量區間為2.5-5萬，直播銷售額100-250萬，場均銷售額突破25萬，最高8萬人同時湧入直播間。

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個別主播的吸金能力令人認為，直播帶貨似乎是個一本萬利的生意。但據《中國網絡表演（直播與短視頻）行業發展報告（2022-2023）》，截至2022年末，中國網絡表演（直播）行業主播賬號累計開通超1.5億個。以直播為主要收入來源的主播中，95.2%月收入為5000元以下，僅0.4%主播月收入10萬元以上。

儘管行業收入差距極大，仍然有大量年輕人選擇加入其中。中演協報告顯示，2022年的直播從業者中，18-29歲年齡段主播最多，佔全部主播的64.2%；30-39歲的佔比為20.9%。

浙江傳媒學院教授朱永祥表示，現在大環境下，有一些浮躁的聲音。對部分年輕人來說，生存壓力、經濟壓力比較大，他們覺得主播來錢快。但這是個誤解，現在很多直播機構，尤其是中小主播，降薪降得很厲害。

責任編輯：易燕丹

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