美放寬對三星、SK海力士在華工廠的芯片設備出口管制

據韓聯社報道，南韓總統辦公室經濟首席秘書崔相穆今日（9日）宣布，美國政府已向三星電子和SK海力士通報，放寬其在華工廠的芯片設備出口管制，該決定一經通報即生效。

報道稱，美國政府近期透過出口管制部門和國家安全委員會（NSC）經濟安全對話管道向韓方通報，決定將三星電子和SK海力士在華半導體工廠指定為「經驗證最終用戶」（VEU）。 若被納入該清單，便無需額外獲得許可，相當於美國對其出口管制無限期暫停。

崔相穆說︰「美國政府的決定，意味着我們半導體公司最重要的貿易問題，已經解決。這是在韓美同盟的基礎上，政府和企業攜手應對的結果。」

美國商務部去年10月推出一系列出口管制措施，限制中國取得或生產高階芯片。 三星和SK海力士當時獲得一年寬限期，可繼續為它們的中國工廠提供美國芯片設備，毋須申請額外許可。

美國今次允許三星電子和SK海力士在中國的工廠繼續進口美國半導體設備。這些芯片製造商在進口過程中，也無需經過單獨的核准程序。

南韓經濟高度依賴半導體領域，三星和SK海力士都在中國投入大量資金，中國也是韓芯片的大客戶。 美國對華實施芯片出口限制後，首爾一直設法減輕半導體產業受到的衝擊。

責任編輯：蒯宇澄

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