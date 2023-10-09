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台灣大選 |「藍白合」啓動 國民黨派兩代表與民眾黨磋商

社會熱點 18:40 2023/10/09

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距離台灣大選不足百日，國民黨參選人侯友宜將派兩名代表與民眾黨進行初步磋商，正式啟動藍白合作。

侯友宜競選辦公室今日下午決定，由競辦執行長金溥聰，黨部秘書長黃健庭為代表，與民眾黨進行初步磋商，並呼籲雙方盡快一起坐下來，只要是彼此關心的議題，不設前提，都可以討論。

侯友宜競辦強調，關於雙方協商討論，建議應包含三個層面，六個方向。第一層是防務安全的核心理念與貫徹，包括兩個方向，分別是守護並貫徹「中華民國憲法」，以及「堅持反對台獨、反對一國兩制」。

第二層是責任政治與政黨輪替的實現，第一個方向是全力促成藍白合作，第二個方向是，基於「做不好就要下台」的政黨政治理念，所以，競辦認為，多數民眾絕對不會期待藍綠合，或綠白合。

最後一層則是行政立法，相輔相成的效能治理，包括兩個方向，一是「國會」立法權，包含立委選舉乃至未來「國會」組成（即正、副院長及召委選舉）以及合組黨團的合作討論；第二個方向是行政權，包含政策、政見主張，乃至未來政府內閣組成原則的合作討論。

對於民眾黨參選人柯文哲近日提出的七項政策及民調主張，競辦期待，雙方代表能儘速會面溝通，進行幕僚準備會議。

台灣大選 | 藍白怎合作？ 柯文哲喊話民調決定落敗一方推薦副手

台灣2024大選誰有望勝出？面相師分析這人得分最高

責任編輯：易燕丹

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