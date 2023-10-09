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李強在浙江調研：大力推進數字科技創新突破

經濟脈搏 19:50 2023/10/09

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國務院總理李強10月7日至9日在浙江調研。他強調，要從戰略全局高度做強做優做大數字經濟，在加快數碼化轉型中賦能經濟社會發展，塑造高質量發展新動能新優勢。

據新華社，李強召開座談會指出，數字經濟的發展正深刻改變人類生產生活方式。要大力推進數字科技創新突破，打好關鍵核心技術攻堅戰。聚焦大數據和計算產業、新一代人工智能產業等戰略前沿，培育數字產業集群，努力在數字經濟新賽道爭先領跑。加快網絡、算力、應用基礎設施建設，持續提昇平台經濟國際競爭力，增強數字經濟發展基礎支撐能力。

以數碼化轉型推進新型工業化

李強強調，數碼化浪潮也是一種變革性力量，必須順應這一趨勢，大力推進數碼化轉型，為經濟社會發展全方位賦能。當前特別是要以數碼化轉型推進新型工業化，突出重點領域，大力推動製造業數碼化轉型；突出關鍵變量，加快推動人工智能創新應用。

李強首先來到海康威視數碼技術股份有限公司，察看物聯感知、人工智能、大數據技術產品以及數碼化賦能情況，勉勵企業錨定目標、銳意創新。李強指出，數字經濟發展前景十分廣闊，要努力突破關鍵核心技術，發揮龍頭企業帶動作用，促進中小企業共同發展。

在錢塘區企業綜合服務中心，李強聽取浙江政務服務增值化改革情況，與前來辦事的企業人員和中心工作人員交流，對浙江優化營商環境、促進民營經濟發展等做法表示肯定。李強強調，要從企業需求出發，持續優化政務服務，調動社會資源，做好科創、金融等增值服務文章，主動推送政策，精準高效服務，不斷提升企業和群眾的獲得感。

李強考察了杭州城西科創大走廊。在浙江強腦科技有限公司，聽取公司創新發展情況，觀看針對殘疾、孤獨症、睡眠障礙等腦機接口產品演示。李強指出，這些產品的造福於民，更加彰顯了科技創新的意義和價值，希望企業進一步加強產品研發應用，更好地為人民生命健康服務。

在廣立微電子股份有限公司，李強聽取浙江集成電路產業發展情況匯報，了解公司技術研發情況。李強強調，要堅持科技自立自強，推進集成電路全產業鏈發展，加強協同攻關，提高自主可控水平。

李強：中國經濟正處高質量發展「爬坡過坎」重大關口

李強：願同印尼加快培育數字經濟 擴大進口

責任編輯：袁瑋婧

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