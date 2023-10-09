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習近平文化思想首次提出：堅決有效防範化解意識形態風險

國情動向 20:54 2023/10/09

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全國宣傳思想文化工作會議10月7日至8日在京召開，首次提出習近平文化思想。中共總書記習近平強調，宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必需要有新氣象新作為。

據央視新聞報道，習近平作出重要指示指出，宣傳思想文化工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力，是一項極端重要的工作。

習近平強調，新時代新征程，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，戰略機遇和風險挑戰並存，宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必需要有新氣象新作為。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，聚焦用黨的創新理論武裝全黨、教育人民這個首要政治任務，圍繞在新的歷史起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明這一新的文化使命，堅定文化自信，着力加強黨對宣傳思想文化工作的領導，着力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，不斷鞏固全黨全國各族人民團結奮鬥的共同思想基礎，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件。

要求敢於善於鬥爭

習近平強調，各級黨委（黨組）要把做好宣傳思想文化工作作為重大政治責任扛在肩上，確保黨中央關於文化建設的決策部署落到實處。各級宣傳文化部門要強化政治擔當，勇於改革創新，敢於善於鬥爭，不斷開創新時代宣傳思想文化工作新局面。

會議認為，習近平在新時代文化建設方面的新思想新觀點新論斷，是新時代黨領導文化建設實踐經驗的理論總結，豐富和發展了馬克思主義文化理論，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，形成了習近平文化思想。

會議強調，要緊緊圍繞學習貫徹習近平文化思想，圍繞貫徹黨的二十大關於文化建設的戰略部署，切實增強做好新時代新征程宣傳思想文化工作的責任感使命感，推動各項工作落地見效。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，在真學真懂真信真用、深化內化轉化上下功夫。鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，以強信心為重點加強正面宣傳，提高輿論引導能力。廣泛踐行社會主義核心價值觀，改進創新精神文明建設工作。促進文化事業和文化產業繁榮發展，推動中華優秀傳統文化保護傳承。加強和改進對外宣傳工作，增強中華文明傳播力影響力。堅決有效防範化解意識形態風險，敢於亮劍、敢於鬥爭。加強黨對宣傳思想文化工作的全面領導，落實政治責任，勇於改革創新，強化法治保障，建強幹部人才隊伍，為擔負起新的文化使命提供堅強政治保證。要以釘釘子精神把各項任務要求落到實處，不斷增強工作能力本領，提高工作質量效能，在建設社會主義文化強國、建設中華民族現代文明的奮鬥和實踐中展現新氣象新作為。

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責任編輯：袁瑋婧

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