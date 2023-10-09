指菲律賓在仁愛礁侵犯中國領土主權 中方重申五點聲明

中菲近期在南海的主權爭端升級，中國外交部今日（9日）表示，近來菲律賓在仁愛礁採取的一系列舉動，嚴重侵犯中國的領土主權，中方已就此多次向菲律賓提出嚴正交涉。

中方再次敦促菲方重視中方關切，停止在海上挑釁滋事，停止無端攻擊抹黑，避免影響破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。 中方將採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。

菲律賓海岸防衞隊上周五（6日）發布片段，指控中國海警局艦艇試圖在仁愛礁附近水域攔阻菲律賓的補給船隻執行運補任務。雙方船隻距離一度只有數米。菲律賓武裝部隊發言人稱，中國聲稱對「西菲律賓海」擁有無可爭辯的主權是有爭議的。 中國「毫無根據」的主張及其在「西菲律賓海」的行為不負責任。

對此，中方發出聲明重申五點︰（一）仁愛礁歷來就是中國領土。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括《聯合國憲章》在內的國際法。

（二）仁愛礁從來就不是菲律賓領土。菲律賓以距離菲領土較近為由對仁愛礁主張主權，是完全沒有法律依據的。

（三）南海仲裁案所謂裁決是非法無效的。 仲裁庭違反「國家同意」原則，越權管轄、枉法裁判，所作裁決沒有任何拘束力。

（四）菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」嚴重侵犯中國領土主權。中方不能接受菲方一再違背承諾、侵犯中國領土主權的行徑，菲方有責任拖走「坐灘」軍艦。

（五）造成當前海上事態的責任完全在菲律賓方面。菲律賓不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁鄰近海域，企圖運送用於大規模維修加固非法「坐灘」軍艦的建築物資，實現對仁愛礁的永久佔領，此舉嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，違反國際法和《南海各方行為宣言》，破壞區域和平穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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