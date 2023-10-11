汽車撞入中國駐三藩市領館 白宮譴責

中國駐三藩（San Francisco，內地稱「舊金山」）總領館發言人指，當地時間9日，不明身份人員駕車暴力衝撞闖入該館證件大廳。中國外交部促美方迅速開展調查。白宮回應指，華府譴責這宗事件，以及針對外國駐美外交人員的所有暴力行為。

據中國駐三藩總領館官網公佈，發言人表示，當地時間2023年10月9日下午，有不明身份人員駕車暴力衝撞闖入我館證件大廳，對工作人員及現場民眾生命安全構成嚴重威脅，對我館設施與財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣。

發言人指，目前犯罪嫌疑人已被警方控制。我館嚴厲譴責這起暴力襲擊事件，保留追究事件相關責任的權利。我館已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。

中國駐三藩總領館宣布，領事證件大廳將於10日起暫停對外辦公，何時恢復對外辦公需等待通知。

綜合媒體報道，涉事司機已中槍身亡。

白宮國家安全委員會發言人沃森表示，華府譴責這宗事件，以及針對外國駐美外交人員的所有暴力行為。另有白宮官員指，調查人員認為司機是惡意犯案，事發後美方官員已與中國外交部保持聯繫。 三藩市警方仍在調查涉事司機犯案動機。

由於11月三藩市將舉辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，美國總統拜登等21個經濟體成員領袖或代表將出席，此衝撞事件格外引發關注。

責任編輯：尹航

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