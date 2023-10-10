  • 27°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤晤舒默：中方願為兩國工商合作創良好營商環境

國情動向 10:07 2023/10/10

分享：

分享：

中國商務部長王文濤昨日（9日）在京會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。王文濤表示，中方願為兩國工商界合作創造良好營商環境，冀美方精準界定安全邊界，避免泛安全化、政治化、工具化。

據商務部公佈，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行理性、務實討論。王文濤表示，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響。兩國經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿關係的本質是互利共贏。雙方的發展進步完全可以成為對方的機遇而不是挑戰，合作是兩國唯一正確的選擇。

他說，中方不回避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性競爭。希望美方精準界定安全邊界，避免泛安全化、政治化、工具化。中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好營商環境，促進雙邊貿易和投資。

王文濤重點就美對華出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。 

商務部引述舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中國脫鉤，願與中方加強溝通交流。

同日，舒默一行人還與中國國家主席習近平、中央外事辦主任王毅會晤。

習近平晤舒默：沒理由搞壞中美關係 面對面交流無可替代

王毅會見美國參議院多數黨領袖舒默

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
國防 地緣政治 中國市場 科技戰 貿易戰 外交 經濟 政治 美國國會 舒默

上一篇文章

解振華與克里舉行視像會談 商共同應對氣候挑戰

下一篇文章

汽車撞中國駐三藩市領館司機中槍亡 中方嚴正交涉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款