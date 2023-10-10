靈活就業 | 上海設首個「炒散」市場 各界怎麼看？

人社部等五部門去年發文支持支持多渠道靈活就業，上海今年7月發布相關通知提出，要強化零工市場支持。閔行區推出上海首個零工市場，打零工的人群包括畢業生、外地務工者。

誰在打零工？

閔行區就業促進中心顓橋分中心一位工作人員介紹說，近年靈活招聘的需求每年以8%-10%的速度提升，今年上半年更大幅提升，如今這一性質的崗位已佔總體數量的30%以上。

打零工的人群包括剛畢業的大學生。小郭今年從江西理工大學畢業，一個月前到上海找工作，他獲得一家知名化妝品集團提供的零工崗位，工作內容是「打包、分揀、發貨」，這份工作對學歷的要求是初中及以上。工資日結，每天240元至280元（人民幣，下同）。

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打零工的也有外地來上海的夫婦，他們租住在月租800元的房子，妻子去一家食品廠做包裝工，時薪23元，每天可賺230元；丈夫去一家企業做搬運工，日薪300多元。他們指，二人現時收入至少是在老家時的兩倍多，打零工幫他們順利完成初來上海的過渡。

零工崗位也給不少人帶來兼職機會。一位已在上海打工20多年的男士說，現在一家三代六口人租住在閔行七寶，家庭經濟負擔較重，所以他找了一份「做二休二」的學校保安工作，還在休息日兼職做順豐騎手，每天可賺200多元，一個月總收入將近1萬元。

各方怎麼看？

黃浦區就業促進中心副主任宣晨分析說，很多新經濟、新業態，如直播營銷、在線設計開發以及雲客服等職業，不需員工待在固定的辦公場地，可實行彈性工作制，請零工可助企業降低用工成本。

對於年輕人特別是高校應屆畢業生來說，零工就業則給了他們在就業市場上一個「緩衝」的機會。第二工業大學招生就業辦處長經曉峰說，疫情三年多來，很多大學生沒經歷過企業實習，對職場和未來感到迷茫，不知自己能做什麼。零工就業在某種程度上給了他們走進職場的機會，幫助他們去嘗試與磨煉，感受企業氛圍，最終找到職業發展方向。

從崗位供給方來看，很多企業目前對零工市場不太了解。宣晨坦言，在與一些企業溝通中，有些企業負責人表示，對招聘零工有擔憂，擔心降低企業的層次。「我們會向他們解釋，一些外包、兼職、實習崗位其實都是零工形式。」

多位業內人士建議，政府部門應對零工這一靈活就業形式多進行正面宣傳與引導，讓各方更多地了解零工市場，改變對零工的刻板印象。

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責任編輯：尹航

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