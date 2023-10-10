官方通報兩名省管幹部盲目聽信「政治騙子」 斥巨資買官

遼寧省紀委監委網站發布省自然資源廳原黨組成員、副廳長姜宏閣以及葫蘆島市綏中縣委副書記、縣長項繼飛被開除黨籍和公職的消息。這兩人的「雙開」（開除黨籍，開除公職）通報中均提到盲目聽信「政治騙子」，斥巨資跑官買官。

通報稱，經查，姜宏閣喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，長期搞迷信活動，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的醫療服務安排；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項；通過民間借貸獲取大額回報，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規為親屬在獲取薪酬方面謀取利益，安排他人支付應由個人支付的費用，違規使用公款用於公務走訪、招待；紀法底線失守，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在企業經營、採礦證許可辦理等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

姜宏閣嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報遼寧省委批准，決定給予姜宏閣開除黨籍處分；由遼寧省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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項繼飛的「雙開」通報指出：項繼飛喪失理想信念，背棄初心使命，盲目聽信「政治騙子」，斥巨資跑官買官，串供並偽造證據對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規向領導幹部贈送禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；利用職務上的影響為親屬謀利；紀法底線失守，利用職務上的便利，為他人在職務提拔、工程款撥付等方面謀取利益，並非法收受財物。

項繼飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報遼寧省委批准，決定給予項繼飛開除黨籍處分；由遼寧省監委給予其開除公職處分；終止其遼寧省第十三次黨代會代表、葫蘆島市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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責任編輯：尹航

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