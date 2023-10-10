  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官方通報兩名省管幹部盲目聽信「政治騙子」 斥巨資買官

國情動向 15:06 2023/10/10

分享：

分享：

遼寧省紀委監委網站發布省自然資源廳原黨組成員、副廳長姜宏閣以及葫蘆島市綏中縣委副書記、縣長項繼飛被開除黨籍和公職的消息。這兩人的「雙開」（開除黨籍，開除公職）通報中均提到盲目聽信「政治騙子」，斥巨資跑官買官。

通報稱，經查，姜宏閣喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，長期搞迷信活動，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的醫療服務安排；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項；通過民間借貸獲取大額回報，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規為親屬在獲取薪酬方面謀取利益，安排他人支付應由個人支付的費用，違規使用公款用於公務走訪、招待；紀法底線失守，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在企業經營、採礦證許可辦理等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

姜宏閣嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報遼寧省委批准，決定給予姜宏閣開除黨籍處分；由遼寧省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

光大集團原董事長李曉鵬被「雙開」 通報批既想當官又想發財

靠足球吃足球 國家體育總局原副局長杜兆才被「雙開」

項繼飛的「雙開」通報指出：項繼飛喪失理想信念，背棄初心使命，盲目聽信「政治騙子」，斥巨資跑官買官，串供並偽造證據對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規向領導幹部贈送禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；利用職務上的影響為親屬謀利；紀法底線失守，利用職務上的便利，為他人在職務提拔、工程款撥付等方面謀取利益，並非法收受財物。

項繼飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報遼寧省委批准，決定給予項繼飛開除黨籍處分；由遼寧省監委給予其開除公職處分；終止其遼寧省第十三次黨代會代表、葫蘆島市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

孫志洋任廣州市代市長 曾在一汽集團工作逾20年

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
罪案 政治 遼寧 中國共產黨 偽造 遼寧省 中國

上一篇文章

國新辦發布共建「一帶一路」白皮書：堅持真正多邊主義

下一篇文章

菲律賓炮艇闖黃岩島 中方採措施驅離
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款