又一造車新勢力倒下！ 威馬汽車申請破產

中國全國企業破產重整案件信息網顯示，內地新能源車企威馬汽車已經申請破產。該公司去年開始經營陷入困境，今年試圖借殼上市事宜也告吹。

威馬成立於2012年5月，法定代表人為創辦人沈暉，由蘇州威馬智慧出行科技全資持股，並曾一度備受資方青睞，投資者包括騰訊投資、百度、紅杉中國及紅塔集團等，2020年9月威馬宣布完成總額100億元人民幣的D輪融資，創造了造車新勢力的最大單筆融資紀錄。

2021年交付量達4.4萬輛巔峰

與蔚來、小鵬等造車新勢力早期選擇代工生產模式不同，威馬一開始便堅持自建工廠生產，並透過收購方式解決了資格問題，其首個工廠則位於浙江溫州，隨後亦在湖北黃岡建立製造基地。

到2021年，威馬的交付量持續增長至4.4萬輛的巔峰，當時按年大增96%，並接近過去3年累計交付量總和。然而，威馬去年交付量已跌至3.2萬輛，而且大部分訂單僅來自E5所在的叫車市場。若以溫州及黃岡兩座工廠總產能約25萬輛計算，產能利用率僅12%。

隨着該公司交付量逐漸減少，公司經營陷入困境，威馬去年11月宣布開啟全員降薪。至今年初，威馬經營交付困境仍未解決，大量門市仍要關閉、工廠停產、員工欠薪停繳社保，更被爆出總部大樓因嚴重拖欠物業費和租金而可能要搬離。今年9月，威馬位於上海的總部大樓亦已清空。

上市計劃失敗

值得留意的是，威馬過往幾次計劃在內地科創板或本港上市，但最終也失敗。今年9月，Apollo智慧出行 （00860） 宣布，考慮到全球市況動盪及地緣政治衝突、金融市場氛圍持續不確定及疫情後短期經濟復蘇等其他商業因素，決定終止收購威馬的交易。

威馬招股書曾顯示，2019至2021年連續3年虧損，累計虧損高達174億元；截至去年3月31日，賬面剩餘現金及現金等價物僅為36.78億元。

責任編輯：蒯宇澄

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