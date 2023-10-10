孫女炫富累退休爺爺受查 深圳前交通局長被除黨籍

內地女網民因發布「家裏有9位數（財產）」等炫富言論引發關注，後被揭發其爺爺是深圳市交通局某鍾姓前分局長。「廉潔深圳網」今日通報，該市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜嚴重違反紀律被開除黨籍。

通報指，經過調查，鍾庚賜多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。其行為嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，決定給予開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

公開資料顯示，現年76歲的鍾庚賜是深圳寶安人，歷任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長，深圳市原運輸局羅湖分局局長，深圳市原交通局貨運管理分局局長，於2007年11月退休。

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值得一提的是，今年3月，名為「北極鯰魚」的微博帳號發布多篇貼文，自稱家財上億，爺爺是深圳退休官員，曾公派逾30個國家。她還曬出爺爺公派紐約時的照片，指臉上寫了「感覺貪了」四個字，引起廣大網民關注，質疑其炫富、家中涉貪腐等問題。

事件發酵後，網民起底其祖父是鍾庚賜，後者回應中國新聞周刊訪問時指，家中有9位數的說法不實，他自己2007年退休，曾任深圳區級交通局局長，「老老實實就這樣幹到退休」。

鐘庚賜當時還說，網上部分言論為網友造謠，孫女因其爭議言論正哭得一塌糊塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書。」

責任編輯：易燕丹

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