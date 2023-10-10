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國新辦發布共建「一帶一路」白皮書：堅持真正多邊主義

國情動向 16:00 2023/10/10

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今年是國家主席習近平提出「一帶一路」倡議十周年，國務院新聞辦公室發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，指在各方的共同努力下，共建「一帶一路」取得成就，成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。

白皮書除前言、結束語外分為五個部分，分別是：源自中國屬於世界；鋪就共同發展繁榮之路；促進全方位多領域互聯互通；為世界和平與發展注入正能量；推進高質量共建「一帶一路」行穩致遠。

白皮書指，10年來，共建「一帶一路」不僅給相關國家帶來實實在在的利益，也為推進經濟全球化健康發展、破解全球發展難題和完善全球治理體系作出積極貢獻，開辟了人類共同實現現代化的新路徑，推動構建人類命運共同體落地生根。

中國願與各國一道，堅定不移推動高質量共建「一帶一路」，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

白皮書又稱，共建「一帶一路」堅持真正的多邊主義，踐行共商共建共享的全球治理觀，堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆、融合而不脫鉤、包容而不排他，為國家間交往提供了新的範式，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

白皮書強調，作為負責任的發展中大國，中國將繼續在開放中實現高質量發展，以中國新發展為世界提供新機遇。

對沿線國家直接投資超過2400億美元

發改委副主任叢亮指出，「一帶一路」倡議10年以來，隨着雅萬高鐵和中老鐵路等項目落成投運，亞歐陸路運輸新通道已經開闢，絲路海運航線網絡已遍及全球，「六廊六路多國多港」的互聯互通架構基本形成。

他續稱，2013至2022年中國與沿線國家進出口總額達到19.1萬億美元，年均增長6.4%；對沿線國家直接投資超過2400億美元。「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共產品和合作平台，目前已有150多個國家和30多個國際組織加入。

責任編輯：易燕丹

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